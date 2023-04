La actriz Mónica Sánchez utilizó sus redes sociales este 19 de abril de 2023 para compartir la impactante sesión de fotos que protagonizó. Ella deslumbró a sus seguidores al lucirse en un atrevido atuendo negro y dejo bien en claro que sus encantos siguen bien puestos.

A través de su cuenta de Instagram, la popular “Charito” publicó las candentes imágenes donde sus curvas de impacto se han robado las miradas de los usuarios, quienes no dudaron en elogiar su figura.

“Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo”, escribió como descripción de su post.

En su publicación, la actriz de 53 años reveló que Jason Day fue quien la retrató en las fogosas instantáneas que ya cuentan con más de 14 mil me gusta y decenas de comentarios.

“ Belleza”, “Qué guapa”, “Esa foto debe tener nombre: Éxtasis”, “Ricaza la Charito”, “Sin palabras”, “Regia”, le dijeron a Mónica.

Cabe recordar que Mónica Sánchez y Jason Day estuvieron envueltos en varios rumores sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada.

