El ingreso de Mark Vito a redes sociales, tomó por sorpresa a más de uno, sobre todo por el increíble cambio físico que dio el exesposo de Keiko Fujimori en tan solo 8 meses, pero, quien no se come todo el cuento es Magaly Medina, quien dejó entrever que el ex yerno de Alberto Fujimori estaría recibiendo ayuda de fármacos.

“Esos músculos así de marcados no se logran en tan poco tiempo”, de esta forma es como Magaly intentó insinuar que el cuñado de Kenji Fujimori estaría usando anabólicos y esto se podría comprobar por el poco tiempo que tuvo para conseguir ese nivel de músculos, recordando que en las últimas elecciones él no lucía así: “Nadie daba 5 soles por ese cuerpo, en las últimas elecciones era todo desarreglado”.

Magaly advirtió que podría ser Andrés Hurtado el encargado de volver mediático a Mark Vito, luego de ver que son amigos y que el también recordado como ‘Chibolín’, ya comenzó a grabar con el exesposo de Keiko Fujimori: “No sabíamos que eran patas, que salían juntos de noche a tomarse un trago, de repente el gran ideador y productor de esta nueva etapa de Mark Vito podría ser Andrés Hurtado”.

