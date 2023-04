El reciente reportaje de ‘Amor y Fuego’ dejó al descubierto el verdadero rostro de Daniel Lazo, quien tras meses de no pagar el alquiler del departamento en el que vive, ahora afirma estar en su derecho de no salir de la vivienda.

Samuel Suárez no pudo evitar pronunciarse por el caso de Daniel Lazo, recomendándole que se busque otro lugar para vivir: “Es propiedad ajena, no es un albergue, si no tienes dinero llamas a tu papá o mamá o algún amigo que te quiera de arrimado”.

El escándalo que se despertó a Daniel Lazo, por mostrarse sin remordimiento por quedarse en el departamento que no es suyo, podría afectar su carrera artística y Samu lo advierte así: “Parte de ti, como persona, como artista, como persona pública, qué tal grado de conchudez, qué culpa tiene la señora de que no tengas plata, dudo mucho que la gente quiera disfrutar de tus canciones y tus canciones”.

Finalmente, el conductor de ‘Instarandula’ recordó que tiene familiares que pasan por la misma situación que la arrendataria de Daniel Lazo: “Hay muchos casos de esta gente que se llega a apropiar, tengo familia que alquila y la gente no hay quién los saque, sin vergüenzas”.

