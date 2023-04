El cantante Daniel Lazo , de 32 años de edad, fue confrontado por la dueña del departamento que alquila en una zona exclusiva de Miraflores y a quien debe nueve meses de renta.

“Me debes un montón de plata, me debes 18 mil de alquiler, me debes mantenimiento que son 12 mil y me debes 4 mil de arbitrios que nunca pagaste”, le increpó Rocío Calvo, propietaria del inmueble, frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Cabe indicar que a la propietaria le detectaron cáncer de mama y usaba el dinero del alquiler para sus tratamientos médicos. Sin embargo, esto parece no importarle al ganador de la primera edición del concurso “La voz Perú” en 2013.

Qué respondió Daniel Lazo

“No entiendo por qué tanto escándalo” , dijo Daniel Lazo al ser encarado por la dueña del departamento a la que le debe una fuerte suma de dinero.

La dueña quiso ingresar para constatar en qué condiciones estaba el inmueble, pero Lazo no se lo permitió y dio una insólita respuesta:

“Porque todavía es mi departamento, todavía es mi departamento y sabes que legamente no puedes subir (…) No lo permito, legalmente todavía es mi departamento y yo decido quién entra y quién no ”, dijo el cantante ayacuchano.

Lazo aseguró que ahora “no está en posibilidades de pagar” lo que debe. “No me voy a mover del departamento todavía”, agregó.

