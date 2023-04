Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado , no la está pasando bien en Estados Unidos tras separarse del futbolista al descubrir su infidelidad con Jossmery Toledo. No solamente tiene una amenaza de aborto de su embarazo, además no llega a una conciliación con su expareja por la manutención de sus dos hijos.

La abogada Claudia Zumaeta comentó que Rosa Fuentes está “empoderada”, pese a las humillaciones pública que viene recibiendo por parte de su esposo.

“Ella es una mujer fuerte, a ella no le interesa si el hombre decidió hacer su vida con otra mujer. Lo que denunciamos es que él se está sustrayéndose de sus responsabilidades con sus hijos (...) Es una mujer empoderada, es independiente financieramente, no necesita de una hombre ”, comentó.

Sin embargo, informó que Rosa Fuentes está viviendo de ” los últimos ahorros que tiene” y no comentó si está trabajando. Debido a esta situación, los hijos de Paolo Hurtado han abandonado el colegio, ya que no reciben dinero.

“Lamentablemente, quienes se han visto más perjudicados son los menores, ellos han tenido que dejar de estudiar. Es caro vivir en Estados Unidos, ella está agotando absolutamente todos los recursos que tiene”, sostuvo este lunes 18 de abril de 2023 en ‘Magaly TV La Firme’.

Se llevó joyas de Paolo Hurtado

Pese a las dificultades económicas que tiene Rosa Fuentes, ella ha decidido no vender las joyas y relojes que sacó de la casa donde vivía con Paolo Hurtado. Y aunque el jugador la acusó de “robo”, la abogada explicó que en el matrimonio “ no existe robo ni deudas entre cónyuges”.

“Lo que ella hizo al ver esta situación y tener que irse inmediatamente fuera del país tras el ampay, ella no tenía recursos económicos. Lo que hizo fue coger las joyas para salir fuera del país por A o B. Ella no las ha vendido, no ha lucrado, no las ha robado como él dice porque no existe robo, así que le aconsejo asesorarse porque la palabra robo no existe entre cónyuges” , comentó Zumaeta.

