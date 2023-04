Mientras Paolo Hurtado se divierte con Jossmery Toledo en un club campestre de Santa Eulalia, su aún esposa Rosa Fuentes la pasa mal en los Estados Unidos, país al que viajó con sus dos hijos tras descubrirse la infidelidad del pelotero.

Lo más indignante es que el exintegrante de la Selección Peruana no se estaría preocupando por sus hijos ni por el tercero que está en camino. Según la abogada de Rosa Fuentes, Paolo Hurtado no le estaría mandando dinero para la alimentación de los menores.

“Ella está con los últimos ahorros que ha tenido. Lamentablemente, quienes se han visto más perjudicados son los menores, ellos han tenido que dejar de estudiar. Es caro vivir en Estados Unidos, ella está agotando absolutamente todos los recursos que tiene. Desafortunadamente vemos que el señor puede darse unos escapones (con Jossmery), pero sus hijos, nada. Estamos pidiendo para sus hijos” , comentó la abogada Claudia Zumaeta este lunes 18 de abril de 2023 en ‘Magaly TV La Firme’.

La defensora legal de la esposa del ‘Caballito’ Hurtado informó que Rosa Fuentes no recibe ni un sol para la manutención de sus dos hijos, y tampoco recibe ayuda para el cuidado de su embarazo.

“(Paolo Hurtado) No le está pasando nada, en lo absoluto, desde el día 1 que se transmitió este ampay en el programa nos contactamos con él (...) sin embargo, solo han sido llamadas evasivas, no ha aceptado las propuestas, la intención no está. Si agotas toda la vía extrajudicial, tienes que ir a la judicial”, sostuvo ante Magaly Medina.

Rosa Fuentes demandará a Paolo Hurtado por alimentos y violencia psicológica

Rosa Fuentes presentará una demanda de divorcio, alimentos y violencia contra Paolo Hurtado a raíz de su infidelidad con Jossmery Toledo.

“No me ha dejado otra salida que demandarlo y demandarlo por muchas causales: divorcio, que ya está en el Poder Judicial; alimentos, porque tiene que darlos; y violencia, le vamos a poner una denuncia por violencia psicológica y violencia económica patrimonial” , comentó la abogada de Fuentes,

“Se está afectando la integridad de sus hijos, el señor se está sustrayendo de sus responsabilidades y ni siquiera está fomentando una conciliación”, agregó.

