Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, no dudó en mostrar EN VIVO el “pijama” que utilizaría Federico Salazar, esto luego que hace unos días el bailarín haya sido “cuadrado” por el conductor de América Noticias por preguntarle cómo duerme.

“Para que vean que son periodistas A1... Aquí he traído, mi querido Federico Salazar, la pijama con la que duerme”, dijo el co-conductor de ‘América Hoy’ mostrando un enterizo de color azul del reconocido Capitán América.

En ese sentido, el conocido periodista quedó en shock, al igual que su compañera Verónica Linares, pero terminó por tomar con humor el hecho. “¿Ahora qué me pongo esta noche?” , respondió. “¿Lo sorprendí?”, consultó instantáneamete Giselo. “Sí un poquito, pero te agradezco porque me ves como ‘Capitán América’”, manifestó el hombre de prensa entre risas.

Cabe recordad que hace unos días, Edson Dávila fue a la alfombra rosada de la película peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada” y no dudó en quejarse con Katia Condos, esposa de Federico Salazar, luego que el periodista le hizo tremendo roche en vivo por una incómoda pregunta.

“Sabes, me he sentido mal porque Federico me dijo ‘no eres periodista’”, le dijo a Katia Condos. “Pero, le estabas preguntando con qué dormía... Me contó, ¿quieres que te cuente con qué duerme? Conmigo”, le respondió la actriz.

