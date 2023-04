Lo multiplicó por cero. Jefferson Farfán se encuentra en medio de la polémica una vez luego de que su ex pareja Melissa Klug le mandara fuertes indirectas y señala que el futbolista no pasa tiempo con sus hijos.

Los usuarios en redes sociales han generado todo tipo de comentarios luego de las declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito” y algunos han recordado la vez que el afamado productor musical, Sergio George, a quien se le vinculó con Yahaira Plasencia, afirmó que no sabía quién era Farfán en el programa ‘América Hoy’.

El pasado lunes 20 de febrero, el productor musical, Sergio George fue invitado al programa de espectáculos ‘América Hoy’ y en conversación con las conductoras, el empresario musical pidió disculpas a la popular ‘Yaha’ por sus declaraciones e indicó que no es culpable de la separación de la salsera con Jair Mendoza.

Sin embargo, el popular productor musical también tuvo comentarios sobre el futbolista Jefferson Farfán a quien afirmó no conocer pues no sería popular en EE.UU. y que no sería la razón por la que decidió comenzar a trabajar con la ‘Yaha’.

“Cuando yo conocí a Yahaira, no conocía quién era Farfán, no sabía de los ampays, de la maletera”, sostuvo Sergio George.





