Han pasado meses desde que se emitió la última temporada de ‘El gran show’, donde participó Gabriela Herrera y fue expulsada por dar declaraciones a otro canal y ahora ella decidió contar el infierno que vivió al tener que estar en el concurso y contó el motivo por el que entró.

En la entrevista que Gabriela Herrera le brindó al ‘Flaco’ Granda, se pudo saber que ella no tenía la intención de entrar al programa, pero fue casi obligada por el productor de Yahaira Plasencia: “No quería, no era la temporada a la que yo quería ingresar y yo ingresé porque otra persona me obligó a entrar, porque yo iba a trabajar un tema musical”.

Según contó Gabriela, fue Sergio George quien la obligó a estar en el programa de su amiga Gisela Valcárcel, como condición para trabajar con él, sin importarle los planes que ya tenía la bailarina: “Yo le dije, no puedo porque era justo la fecha de mi cumpleaños y yo el 7 estaba viajando, tenía todo comprado (...) Me llama y me dice: No, tú vas a trabajar conmigo y tienes que hacerme caso, así que entras porque entras”.

