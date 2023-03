Tras los rumores de una crisis en la relación de Austin Palao y Flavia Laos, la pareja fue captada muy feliz y abrazada en una discoteca, sin embargo, esto no sería más que una señal de que las cosas no están bien, según Rodrigo González.

Al ver las imágenes de Austin Palao y Flavia Laos, en arrumacos en una discoteca, Rodrigo González recordó que hace no muchos días, Flavia Laos y Austin Palao, parecían estar distanciados, ya que salieron cada uno por su lado, motivo suficiente para que ‘Peluchín’, afirme que el amor que se tienen los influencers, podría estar llegando a su fin: “No sé, yo siento que la relación no está pasando por un buen momento igual, no sé”.

Por su parte, Gigi Mitre consideró que la tormenta en la relación de Austin y Flavia, ya habría pasado y la prueba sería que otra vez se dejan ver juntos: “Yo creo que sí, porque ahí están nuevamente juntos con toda la mancha. No tienen que estar pegados noche y día. Yo creo que sí hubo, en ese momento cuando lo comentamos, sí hubo una bronca que ellos han querido negar (...) Es normal que las parejas se peleen, yo creo que limaron asperezas”.

