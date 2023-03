No es la primera vez que Cassandra Sánchez De La Madrid es criticada por dirigir certámenes de belleza y no cuidar su figura y fue Magaly Medina quien dejó en evidencia sus kilitos de más, los mismos que ahora estaría perdiendo y no dudó en demostrarlo en redes sociales.

Según compartió en redes sociales, Cassandra Sánchez La Madrid, habría iniciado la dieta desde hace más de seis meses y decidió compartir los resultados con sus seguidores: “Hoy se cumplen 6 meses... Aún recuerdo cuando este short de pijama me quedaba superapretado y hoy siento que me baila”, afirmó mientras mostraba la prenda que usaba antes.

La hija de Jessica Newton aprovechó la oportunidad para mandarle una chiquita a Magaly Medina, quien anteriormente la criticó por sus kiilitos de más: “Todo proceso requiere tiempo y compromiso, nada que vale la pena ha sido fácil, pero es posible llegar a tus metas de forma natural & saludable. LO MÁS IMPORTARTE: TU PESO NO DEFINE LO REGIA QUE ERES, AMATE Y SIÉNTETE FELIZ EN TU PROPIA PIEL”.

TE PUEDE INTERESAR