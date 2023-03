Luego del escándalo tras formalizarse la relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, los rumores de una enemistad con sus exparejas, quienes ahora también son novios, Austin Palao y Flavia Laos, no paraban y el esperado encuentro se dio en ‘Esto es Guerra’ y esto fue lo que pasó.

“Siento que soy una persona superprofesional y cordial. Mantengo bastante la educación que siempre me ha representado todos estos años. No creo por qué tener problemas con absolutamente nadie si es que no se me falta el respeto”, de esta forma es como Austin Palao confesó no tener problemas con Patricio Parodi y luciana Fuster.

Cabe recordar que Flavia Laos estuvo en el set de ‘Esto es Guerra’, donde presentó un show musical e hizo de jurado, mostrándose tranquila y sin ánimos de pelea, mostrando su amor con Austin Palao, ante los rumores de los televidentes de una supuesta molestia por parte de Patricio Parodi.

TE PUEDE INTERESAR