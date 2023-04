Jefferson Farfán minimizó las recientes declaraciones de su expareja Melissa Klug, quien lo acusó de provocar - presuntamente - daño psicológico a sus dos menores hijos por no dedicarles tiempo de calidad.

“Mis hijos no se van a sentar en ningún set a declarar sobre cómo su padre ejerce maltrato psicológico, atentando contra su autoestima y exponiéndolos a burlas de sus compañeros por faltar y ausentarse ”, ha dicho la ‘chalaca’, en declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’.

Pese a esta fuerte denuncia, la ‘Foquita’ tuvo una rápida reacción y se mostró con su hijo mayor Adriano, con quien pasó un día de relax en su mansión.

De acuerdo a una fotografía publicada en Instagram, Farfán disfrutó de un almuerzo marino con su hijo mayor y, luego, recibieron unos masajes relajantes en su casa, para lo cual contrataron un servicio especializado.

Jefferson Farfán y su reacción ante acusaciones de Melissa Klug

Melissa Klug demandará a Jefferson Farfán

Melissa Klug acusó reveló los supuestos maltratos que el exfutbolista cometería contra sus hijos, en declaraciones al programa “Magaly TV, La Firme”, de este 19 de abril de 2023.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes porque vivía en el extranjero. ¿Y ahora? En fin, mis hijos ya están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Como a él le encantan las demandas y juicios nos seguiremos viendo ahí, no hay de otra, pero más daños a mis hijos no los permitiré” , dijo en una conversación que tuvo por WhatsApp con un reportero del programa de Magaly Medina.

