Abel Talamántez, exintegrante de MDO, brindó una entrevista a la periodista Verónica Linares donde habló sobre Ethel Pozo, quien meses atrás confesó que mantuvo una relación con uno de los integrantes de la agrupación que causó furor en la época de los noventa.

Durante la conversación, el popular “Abelito” reveló cómo fue su relación con la hija de Gisela Valcárcel, a quien considera como una hermana. Como se recuerda, Abel, Andy, Alexis, Ashley y Ricky, los Menudo, fueron los jovencitos más asediados en la década de los 90.

¿Qué dijo Abel Talamántez sobre Ethel Pozo?

“Ethel es como una hermanita para mí... no sé cual es el chisme, pero conmigo no fue... yo no fui. Le tenemos mucho cariño a ella y a su familia”, dijo el interprete de “Yo Quiero Bailar Reggae”. Sin embargo aclaró: “A mí nunca me besó, la veíamos como una hermana y como parte del equipo porque trabajó en la producción”.

Posteriormente, Abel Talamántez también confesó que mientras estaban de gira en nuestro país se tomaron un descanso y compartieron algunos momentos en la casa playa en Naplo de Gisela Valcárcel, quien invitó a los jovencitos porque eran el grupo favorito de su hija.

“Nos íbamos a la casa de Gisela en Naplo para vacacionar, estuvimos por dos semanas, estuvimos en su bote, en su jet creo... Ethel es una gran amiga, iba con nosotros de gira, cuando teníamos los 12 o 13 años, Bruno Pinasco también estaba. Ellos tenían su habitación, eran nuestros amigos, pero también eran nuestros colaboradores y ayudaban con la producción”, comentó.

Ethel Pozo revela que fue enamorada de un integrante de MDO

Ethel Pozo confirmó que mantuvo una relación con un exintegrante de Menudo. La hija de Gisela Valcárcel no quiso revelar la identidad de su galán, pero se especula que sería el cantante Andy Blázquez.

“Si, (tuve una relación) con uno de ellos. No voy a decir más... Yo sé cómo están en la actualidad porque hablo con ellos, son mis amigos. Los mayores, claro. Somos amigos de toda la vida”, dijo la esposa de Julián Alexander.