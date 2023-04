Leonard León explotó contra Magaly Medina en sus redes sociales este 21 de abril de 2023, el cantante no soportó las críticas que le hizo la “Urraca” por la deuda de 78 mil soles que le debe a su expareja Karla Tarazona por la pensión de alimentos de sus hijos.

En sus historias de Instagram, la pareja de Olenka Cuba publicó un extenso mensaje donde cuestionó el trabajo de la presentadora de espectáculos, a quien calificó como ‘chupamedias’ y ‘sobona’.

¿Qué dijo Leonard León sobre Magaly Medina?

“Como siempre esta bocona y su programa de pacotilla, desinforma al público y habla lo que le conviene. Yo no necesito tener una cámara a mi lado para demostrar lo que hice en pandemia, eso lo hacen los figuretis hambrientos” , arremetió en un inicio.

“Habla de una suma de dinero sin mencionar mis depósitos en todos esos meses. Pone adjetivos a mi persona y de la misma forma te responderé con adjetivos, ya que para mí eres una chupamedias porque soboneas y defiendes a los que se prestan a tu circo” , agregó.

Posteriormente, Leonard León ninguneó a Magaly Medina como periodista al compararla con otros comunicadores de su canal como: Andrea Llosa y Juliana Oxenford.

“Voy a repetir lo que siempre dices cuando te dicen algo que es verdad y no te gusta. Me zurro en tu opinión. Yo también puedo compararte con los grandes profesionales del periodismo que tienes en el canal, a los que no les llegas ni a los talones. Tu programa no es cultura, es una porquería, del cual comes y vives”, sentenció.