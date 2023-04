El futbolista Yoshimar Yotún opinó sobre su compañero de la selección peruana, Paolo Hurtado, quien está en el ojo del huracán por haberle sido infiel a su esposa Rosa Fuentes con la modelo Jossmery Toledo.

La noche de este 20 de abril de 2023, el volante de Sporting Cristal asistió al concierto del cantante español Alejandro Sanz junto a su esposa. A su salida del evento, fue abordado por los reporteros del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre Paolo Hurtado y Jossmery Hurtado?

“Que puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo porque responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien... Es un tema delicado, es un tema de familia” , dijo el popular “Yoshi”.

Como se sabe, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo están envueltos en un tremendo escándalo de infidelidad. Ellos fueron captados este fin de semana en besos y abrazos en un centro campestre de Santa Eulalia.