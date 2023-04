Leonard León decidió romper su silencio y le respondió con todo a Magaly Medina, quien en la última edición de su programa lo calificó de “mal padre” y además, aplaudió la decisión de las autoridades por haberle dictado impedimento de salida del país al cumbiambero por no cumplir con la deuda de S/ 78 mil soles por pensión de alimentos de sus dos menores hijos con Karla Tarazona.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante peruano tildó de ‘bocona’ a la popular ‘Urraca’ por no informar debidamente al público televidente y solo basarse en una de las partes de esta historia.

“Como siempre esta bocona y su programa de pacotilla desinforma al público. Yo no necesito ter una cámaras a mi lado para demostrar lo que hice en pandemia, eso lo hacen los figuretis hambrientos”, comenzó diciendo.

“Pone adjetivos a mi persona y de la misma forma responderé, ya que para mi es una chupamedias porque soboneas y defiendes a lo que se prestan a tu circo. Voy a repetir lo que siempre dices, me zurro en tu opinión”, agregó.

Por otra parte, Leonard también se animó a cuestionar el profesionalismo de Magaly y calificó a su programa como “televisión basura”. “Yo también puedo compararte con grandes profesionales del periodismo que tienes en el canal a los que no les llegas ni a los talones. Tu programa no es cultura, es una porquería del cual comes y vives” , finalizó.

