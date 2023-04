Fuerte y claro. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Leonard León por salir a “defenderse” y no pretender pagar la deuda de S/78 mil soles por la manutención de sus dos hijos con Karla Tarazona. Y es que la conductora se mostró a favor de la decisión que tomaron las autoridades de no dejar salir del país al cumbiambero.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ emitió un informe con las últimas declaraciones que dio el cantante, en el que señala que no pagará dicha exhobirtante suma de dinero a la conductora de “Préndete” , ya que afirma que él sí viene cumpliendo mes a mes con sus menores hijos.

“Recuerdo que en pandemia Karla vendía alcohol, cosa que él no hizo. Solo decía que no tenía trabajo y no sabía de dónde sacar plata. Así como Christian Domínguez, él mismo repartía los chifas casa por casa en la época más duras de la pandemia”, comenzó diciendo la figura de ATV.

Asimismo, la periodista de espectáculos destacó la labor de Karla Tarazona como madre y criticó fuertemente al cumbiambero por no cumplir como debe ser con su labor de padre, no solo de manera económica, sino también emocional.

“Leonard es un mal ejemplo de hombre y padre para esas criaturas. Además es como tantos hombres de este país, egoísta y mezquino. Irresponsables como él hay muchísimos , así que creo que la justicia hace bien en no dejarlo salir del país. Ahora te aguantas que la justicia no quiere que salgas del país, y eso que a los padres que deben la cantidad de dinero que él debe, la mayoría de ellos termina en prisión. Debería callarse la boca y no andar insultando a las mujeres que reclaman algo para sus hijos”, sentenció.

