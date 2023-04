Alejandra Baigorria, modelo y empresaria, visitó por primera vez el set de “Amor y Fuego”, programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. En esta ocasión, la “gringa de Gamarra” habló sobre el ampay que protagonizó su novio Said Palao, quien fue captado en ‘coqueteos’ con una jovencita en una fiesta electrónica.

La exintegrante de “Esto es guerra” dejo en claro que confía plenamente en el “Samurái”, con quien tiene planes de casarse y de formar una familia. No obstante, reconoció que le molestó la actitud del ‘combatiente’.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre Said Palao?

“Es lo que se ve en tres segundos. Yo he creído en él, he escuchado, he visto imágenes, he visto bastante cosas durante toda la fiesta porque obviamente yo tenía que analizar y ver. Cuando uno supera las cosas en pareja, si tú vas a seguir una relación, tienes que seguir con confianza” , dijo Alejandra Baigorria.

Reveló que Said Palao le pidió perdón tras la difusión de las polémicas imágenes donde se le ve agarrando por la cintura a la jovencita.

“Sí claro (él me pidió perdón). Said no es de las personas de echarle la culpa a nadie, él es una persona que asume su responsabilidad al 100% en todas las cosas que él hace”, reveló la exchica reality.

