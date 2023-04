Johanna San Miguel, conductora de Esto es guerra, se pronunció por primera vez sobre las críticas que recibió de Rodrigo González y Gigi Mitre por jalonear de forma brusca a un niño que se presentó en el programa “Mande quien mande” para participar en un concurso de rap.

Durante una conversación con su amigo Carlos Carlín, la “Mamá leona” aceptó los cuestionamientos que hizo el presentador de espectáculos tras el fuerte episodio de agresión que protagonizó.

¿Qué dijo Johanna San Miguel sobre críticas de Rodrigo González?

“Siempre hay que aceptar las cosas que no haces bien e, incluso uno de mis peores detractores siempre ha sido ‘Peluchín’ y cuando pasó lo que sucedió, yo me sentí muy mal, me sentí realmente mal como una semana y pésima, dije: ‘Qué mal lo que he hecho’, me sentí horrible”, comentó la presentadora del reality de América TV.

“Hay que hacer un meaculpa y darte cuenta de las cosas que puedes y no puedes aceptar... Yo he estado analizándome y dándome cuenta que las personas, que tus maestros son las personas que te dan con palo, hay que escucharlas también. Cuando él (Rodrigo) ha salido a decir eso de mí, yo realmente lo vi y dije: ‘Sí pues, eso no hace (jalonear al niño)’. En el crecimiento de un ser humano, hay que aceptar que en algún momento la cag*** y hay que aceptarlo” , agregó.

