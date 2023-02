Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron incómodos al ver la actitud que tuvo Johanna San Miguel con un niño, quien había ido a participar a la secuencia ‘Estrellita TV’ del programa ‘Mande quien mande’, en América TV.

En la escena se puede ver que el menor está improvisando un rap cuando Johanna le interrumpe y exclama: “¡suficiente, suficiente!”. A su vez, lo agarra del brazo con fuerza, ante la sorpresa del menor.

“No son formas de detener a un niño, ¿no? y el niño mismo se impactó” ; comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

Gigi Mitre intervino diciendo que no cree que la presentadora de Esto Es Guerra haya agarrado al niño con mala intención: “Fue brusca pero no creo que haya tenido mala intención, le ganó el querer cortarlo. No se dio cuenta que estaba tratando con un niño”.

Rodrigo González consideró que muchos usuarios en redes sociales le alertaron sobre el trato de Johanna-

“El detener a alguien con su respetiva fuerza, a parte de la mirada y la cara del niño... no creo que haya tenido mala intención, pero fue una escena bastante incómoda de ver. Esa escena ha llegado a nosotros por muchos usuarios ”, agregó el conductor de Willax TV.

