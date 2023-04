Se encienden las alarmas. Alejandra Baigorria estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las declaraciones que dio Macarena Vélez sobre ella, donde dejó entrever que se sintió “traicionada” por la empresaria al enterarse que inició un romance con su expareja, Said Palao.

En ese sentido, la exchica reality decidió desmentir a su compañera en “Combate” sobre la supuesta amistad que habrían tenido tiempo atrás y que se habría acabado por el chico reality.

Asimismo, ‘Ale’ afirmó que para ella, Macarena Vélez no habría superado su ruptura con sentimental con Said Palao. “Ahí veo un tema de no superación, porque yo tengo un ex como Arturo, y a mí ya no me importa y no tengo problemas que salga con ninguna del medio, porque ya no tengo ningún tipo de sentimiento hacia él, es como una persona más en el mundo”, comenzó diciendo.

Fue en ese instante, que el popular ‘Peluchín’ le consultó directamente a la empresaria si creía que Macarena no habría olvidado al ‘Samurai’ y que por eso le tendría cierto “rencor”.

“Si, creo que va por ahí, porque ¿por qué después de tanto? Yo tengo casi tres años con Said y cuando estuve con él, ellos tenían como 2 años de separación, entonces son como 5 años que no tiene nada con Said. ¿Por qué tener ese rencor?”, enfatizó.

