El conductor Adolfo Aguilar, reveló pasajes desconocidos de su vida en una entrevista con Christopher Gianotti este viernes 3 de junio. El presentador de ‘Yo Soy’ habló entre otros temas, sobre su orientación sexual y la infidelidad.

Durante el programa de YouTube, ‘Preguntas que arden’, el también director de cine reveló que le fue infiel a una de sus parejas. Como se sabe, Adolfo Aguilar contó que mantuvo una relación de cinco años con el exMenudo Daniel René.

“¿Alguna vez has sido infiel?”, preguntó Gianotti. De inmediato, Adolfo Aguilar no tuvo reparos y respondió: “Sí, claro”. Esto generó que ambos se rieran.

“De hecho, por eso terminó mi última relación de cinco años. Me dejó”, agregó. “¿Qué te hizo sacar los pies del plato?”, replicó Christopher.

“La baja autoestima. Necesitaba la aprobación de no sé, de quién, de cuántos, no sé, por algo. No me arrepiento de nada, pero sobre eso estoy muy arrepentido. Sufrí mucho, estaba super enamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”, expresó Adolfo Aguilar.

¿Quién es Daniel René?

Daniel René fue integrante del grupo “MDO” que se hizo popular a finales de los noventa. Es famoso por interpretar uno de los temas más conocidos de MDO (la nueva etapa de la banda juvenil Menudo en 1997), “No puedo olvidarme de ti”.

