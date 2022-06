El cantante Gian Marco Zignago habló en exclusiva con Verónica Linares en su canal de YouTube. El interprete peruano contó detalles de su vida personal y no descarto volver a enamorarse tras divorciarse de su esposa Claudia Moro.

En conversación con la periodista de América TV, el también compositor habló sobre su actual situación sentimental y contó que se encuentra sin pareja desde hace más de dos años.

“Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…) Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola. No soy de salir mucho; entonces, mi vínculo social es muy reducido (…). El día que llegue alguien voy a ser muy feliz, no en anunciarlo”, sostuvo el interprete de “Se me olvidó”.

Gian Marco abre su corazón

El hijo de Regina Alcover reveló que no saldría con una mujer con hijos. No obstante, dejo en claro que podría estar con una persona 20 años menor que él.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos... es algo que tengo en mi cabeza (…) Ya tengo hijos”, dijo.

“Yo estoy joven, soy un chibolo, tampoco voy a ser un sugar daddy (…) Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores (…) Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor” , agregó.

“¿Ahora ya no piensas así?”, preguntó Verónica Linares. “Ahora, ya no”, respondió Zignago.

