La cantante barranquillera Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado 04 de junio su separación. La colombiana y el español ponen fin a su historia de amor de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice un corto comunicado firmado “Shakira y Gerard” dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Uno de los rumores más fuertes del distanciamiento entre Shakira y Piqué es la supuesta infidelidad del español con una azafata rubia de 20 años.

“La cantante lo ha pillado con otra y sabe quién es ella, con nombre y apellidos, por eso ha tomado la decisión de separarse. Quizás no queda en nada y se reconcilien, pero eso de la infidelidad ha pasado”, revelaron a través de su podcast, Laura Fa y Lorena Vázquez.

¿Gerard Piqué no busca perdón de Shakira?

Según analiza el periodista español Roberto Anonin García, el futbolista desearía llevar una vida de soltero, por lo que ve poco probable que busque el perdón de ella.

“Le da igual que lo perdone Shakira, se ha cansado de esa vida, él quiere llevar una vida de veinteañero, ya no quiere una vida de adulto, se ha aburrido, se ha cansado, le da igual si Shakira lo perdona, le da igual si le toman fotos, que le vean”, comentó.

¿Por qué Piqué le fue infiel a Shakira?

Asimismo, el comunicador aseguró que la diferencia de edad sería un motivo por la cual él habría engañado a su pareja.

“Gerard se cansó hace tiempo de Shakira porque no conectan a nivel intelectual. Shakira es una mujer adulta, una mamá, es alguien que toma decisiones coherentes a la edad mental que tiene. Piqué es un niño pequeño, un jugador que no ha sabido gestionar el ser padre de familia y ser marido; lleva vida de adulto aunque no ha sabido cumplir”; ha comentado en el programa argentino.

“Gerard Piqué es un niño grande, la relación que ha tenido con Shakira ha sido de mamá a hijo pequeño”, afirmó el periodista.

