Si a Shakira le han puesto los cuernos, ahora qué pueden esperar las demás mujeres. Esa es la premisa que preocupa a las millones de seguidoras que ha acumulado la cantante colombiana en sus más de 20 años de vida artística. Gerard Piqué guarda silencio; sin embargo, optó por irse a vivir a su departamento de soltero, según informó la prensa española.

¿Por qué Piqué engañó a Shakira? Según analiza el periodista español Roberto Anonin García, la diferencia de 10 años de edad entre el futbolista y la cantante sería una de las razones. Como se sabe, ella tiene 45 años de edad y el barcelonés, 35.

“Shakira ha sido la mamá de Piqué”

“Gerard Piqué es un niño grande, la relación que ha tenido con Shakira ha sido de mamá a hijo pequeño. Shakira no ha sido la mujer de Piqué, ha sido su mamá. Piqué no es su esposo, ella ha sido la mamá y así ha sido la relación todo este tiempo”, comentó el periodista deportivo, en el programa “A la tarde”.

Roberto Anonin, quien conoce de cerca a los jugadores del FC Barcelona, dijo que Piqué “siempre ha sido un niño, siempre ha estado con los jugadores jóvenes de la plantilla”. “Se siente más cómodo hablando con gente de 20 años que con gente de su edad, se siente más cómodo hablando con chicos de 18, de 20 años”, sostuvo.

Piqué se separa de Shakira porque “no conectan a nivel intelectual”

Según indicó el periodista español, Shakira le habría perdonado varias infidelidades al padre de sus hijos, pero que esta vez no lo hará porque más gente se ha enterado del escándalo, “gente que lo ha visto y le ha tomado fotos con un celular”. Esa sería la gota que derramó el vaso.

“Gerard se cansó hace tiempo de Shakira porque no conectan a nivel intelectual. Shakira es una mujer adulta, una mamá, es alguien que toma decisiones coherentes a la edad mental que tiene. Piqué es un niño pequeño, un jugador que no ha sabido gestionar el ser padre de familia y ser marido; lleva vida de adulto aunque no ha sabido cumplir”; ha comentado en el programa argentino.

Piqué quiere una vida de veinteañero

De otro lado, entre las razones por las que Piqué ya no buscaría el perdón de Shakira, es que simplemente quiere vivir una vida de soltero.

“Le da igual que lo perdone Shakira, se ha cansado de esa vida, él quiere llevar una vida de veinteañero, ya no quiere una vida de adulto, se ha aburrido, se ha cansado, le da igual si Shakira lo perdona, le da igual si le toman fotos, que le vean”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR