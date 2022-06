Shakira y Gerard Piqué se habrían separado por una aparente infidelidad del futbolista del FC Barcelona, según ha informado la prensa española este 1 de junio de 2022. En medio de este escándalo, ahora, la última canción de la cantante colombiana tendría un claro mensaje para el padre de sus hijos.

Shakira publicó a finales de abril el tema ‘Te felicito’ con la colaboración de Rauw Alejandro. La canción está llena de reproches de alto calibre, por lo que los usuarios en redes comenzaron a especular de que fue dedicado a Piqué.

“La letra es un despecho”, ha afirmado la periodista española de ‘El Periódico’ Laura Fa, quien soltó la primicia de la infidelidad del esposo de Shakira. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, aseguró en un podcast que ha causado conmoción.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show (...) Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos”, es parte de letra de ‘Te felicito’.

Shakira dedicó mensaje a sus hijos

Cabe indicar que Shakira ya no se luce al lado de Gerard Piqué en redes sociales. Hace una semanas, por el Día de la Madre, dedicó un conmovedor mensaje a sus hijos.

“Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres!”, escribió en Instagram.

