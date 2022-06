Ahora que se conoció la presunta infidelidad de Gerard Piqué, se va conociendo el oscuro historial del futbolista del FC Barcelona. No solo fue vinculado a una azafata de 20 años, quien sería la mujer con la que engañó a Shakira, también fue vinculado sentimentalmente con la mamá de Pablo Gavi, su compañero en el club español.

Y eso no es todo. Tras los rumores sobre una posible ruptura de la pareja, que lleva años de relación, pero sin contraer matrimonio, ahora se han difundido las declaraciones de la brasileña Suzy Cortez, mejor conocida como ‘Miss BumBum’.

La modelo de 32 años reveló que Piqué le llegó a recibir mensajes donde él le pedía medidas sobre diferentes partes de su cuerpo.

¿Cómo conoció Piqué a la Miss BumBum?

La ‘Miss BumBum’ conversó con “El diario NY” y dio detalles de cómo conoció a Piqué, el defensa del Barcelona, de 35 años. Según relató, tuvo su primer contacto con la pareja de Shakira, por medio de uno de los expresidentes del club deportivo .

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, detalló la brasileña.

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto (...) Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, precisó la modelo.

