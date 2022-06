La modelo Jazmín Pinedo anunció este jueves 02 de junio su regreso a las pantallas de América TV con un programa de entretenimiento. La ‘Chinita’ se mostró muy feliz con su retorno a la pantalla chica y aprovechó para mandarle una indirecta a Magaly Medina, quien se burló de ella y hasta afirmó que la televisión le había “dado la espalda”

La expareja del ‘Tiburón’ Assereto conducirá un espacio de espectáculos al lado de Jaime ‘Choca’ Mandros.

“Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, dijo en un comunicado.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jazmín Pinedo?

Como se recuerda, Magaly Medina tuvo duras críticas contra Jazmín Pinedo, quien empezó a trabajar en un programa de streaming llamado “Domingos de bingo”.

“Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...) Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube, ¿qué raro, no? Si a mí me ofrecen, tengo alternativas, entonces escojo la mejor propuesta, no me voy a un canal desconocido de cable a gritar ‘bingo’”, dijo la ‘urraca’.

