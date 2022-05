La modelo Jazmín Pinedo se pronunció sobre las críticas que ha recibido tras reaparecer como conductora de un programa de bingo en redes sociales. La expareja de Gino Assereto habló de Magaly Medina una vez más luego de que esta última se burló de ella y hasta afirmó que la televisión le había “dado la espalda”

La popular ‘chinita’ no se quedó callada y agradeció la oportunidad de trabajar solo los fines de semana pues ahora tiene más tiempo de compartir con su hija y seguir con sus estudios universitarios.

“En primer lugar, no me avergüenzo de nada que sea trabajar y no hacerle daño a nadie. El bingo va un domingo sí y el otro no, y se acomoda a mi horario para estar con mi hija porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá”, dijo la expresentadora de ‘EEG’ a Trome.

“Le agradezco a la producción por esta oportunidad que le permite al público estar en familia y ganar platita, pues son mil soles por la línea que se haga y un apagón de 5 mil soles, y hoy tenemos un nuevo programa, nos pueden ver en Facebook”, agregó.

