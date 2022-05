Este domingo 29 de mayo, la modelo Jazmín Pinedo le respondió a Magaly Medina, quien la tildó de ‘botada’ y arremetió contra ella por alardear que tiene muchas ofertas de trabajo en televisión.

“Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...) Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube, ¿qué raro, no? Si a mí me ofrecen, tengo alternativas, entonces escojo la mejor propuesta, no me voy a un canal desconocido de cable a gritar ‘bingo’”, dijo la ‘urraca’.

La ‘chinita’ no se quedó callada y a través de una entrevista con un diario local le hizo una aclaración a la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’. “(Siempre) he recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo, espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa, que no se dio por falta de tiempo. Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada”, manifestó Pinedo a Trome.

Asimismo, la expresentadora de “Esto es guerra” le dejo en claro a Magaly que ella no fue quien habló sobre sus propuestas televisivas.

“La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones, mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben (al WhatsApp) y no tengo tiempo para responderles”, expresó.

“Yo respeto su trabajo (el de Magaly), respeto incluso el de las personas que no piensan igual y no tendría que quedar como una ‘botada’ si es que no salgo a explicar una mentira. Me parece una locura que se diga que, a mis 30 años, la televisión me da la espalda. Acabo de volver a la conducción, no me quejo de nada, tampoco me quedo sentada esperando que me lleguen las cosas, siempre me estoy preparando para mejorar”, puntualizó.

