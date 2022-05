Como una niña. La conductora Tula Rodríguez dejo atrás sus problemas legales con los hijos mayores de su exesposo Javier Carmona y es que la exvedette decidió despejarse un poco y se fue a bailar con sus amigos la noche de este sábado 28 de mayo. Sin embargo, al llegar a su casa, fue reprendida por su padre ‘Don Tulo’ por llegar tarde. “¿A qué hora has llegado ayer? que me fui a dormir y no llegabas... ¿A dónde te has ido?”, le dijo muy molesto a la presentadora. Video: (Instagram/@tulaperu).