El conductor Rodrigo González opinó sobre el juicio por difamación que le ganó Johnny Depp a su exesposa Amber Heard. El presentador de “Amor y Fuego” amenazó con demandar por daños y perjuicios a Karen Schwarz, Lourdes Sacín, Susana Umbert y Cathy Saenz, quienes lo acusaron de maltratador y violencia de género en el Ministerio de la Mujer.

Durante la edición de este jueves 02 de junio de 2022, ‘Peluchín’ se puso serio y señaló que las mencionadas señoras tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador. Para mí, que soy un presentador de TV que trabajo en un show del mediodía, dedicado a la familia y que va dirigido a la mujer (...) De todo he salido absuelto, pero esos titulares ya están dados”, dijo en un inicio.

“¿Por qué? ¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se me han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios (...) Como no me pudieron denunciar por difamación porque no lo había, porque era una opinión personal, fueron a través del Ministerio de mujer a denunciarme por violencia de género, pero si ellas creían que iban a ser las abanderadas y sentar un precedente, les cuento que el precedente lo voy a sentar yo. Espérense lo que se les viene”, amenazó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

