Se convirtió en una leona. La conductora de “D’Mañana’ Karla Tarazona se pronunció sobre las declaraciones de su ex Leonard León contra su esposo Rafael Fernández, a quien tildó de ‘muñeco ventrílocuo’.

La presentadora sacó las garras para defender a su amorcito de los insultos del padre de sus hijos mayores. Asimismo, Tarazona señaló que no quiere entrar en dimes y diretes con el cantante.

“Es tan churro, guapo, que parece un muñeco y de los inteligentes. Quién no se sentiría orgullosa de lucir un muñeco inteligente de buen corazón, caballero con todas sus letras bien puestas, además empresario emprendedor. Difícil que le llegue al talón a mi muñecón, mi huevito fiu fiu (risas)”, dijo Karla Tarazona a El Popular.

“La verdad que Dios y la justicia se van a encargar, yo me preocupo por los míos, no por los demás. Lo único que la deuda sigue creciendo y creciendo pero es su problema no el mío. Por mi paz y tranquilidad mental mi abogado Carlos de la Cruz se encarga de mis asuntos legales, no presto oídos a tonterías, menos estoy dispuesta a perder mi tiempo valioso”, agregó.

Por otro lado, Karla Tarazona habló sobre sus planes de radicar con sus hijos y su esposo en Estados Unidos. “Queremos que nuestros hijos estudien allá. pero no será ahora. Cuando uno ama a los hijos siempre va a querer lo mejor y si hay posibilidades bien”, reveló.

