Karla Tarazona y Rafael Fernández son una de las parejas más estables de la farándula local. Desde que contrajeron matrimonio en el año 20220, la conductora de televisión y el empresario no han dudado en demostrar su amor en sus redes sociales. El popular ‘Rey de los huevos’ ha sabido ganarse el cariño de los pequeños hijos de la presentadora tal como se puede ver en algunos videos familiares han compartido.

Sin embargo, el empresario peruano dejo en claro que no le perdonaría una infidelidad a su esposa. Fernández aseguró que no despotricaría en contra de Tarazona, pero no la volvería a ver jamás.

“Si en algún momento Karla hace lo mismo yo solo le diría gracias y chau. Nunca hablaría de ella y me iría del Perú a vivir con mis hijos al extranjero”, puntualizó Fernández.

¿Cuándo se casaron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

La pareja se dio el sí el viernes 18 de diciembre de 2021 en la Municipalidad de La Molina. Tras la ceremonia tuvieron una pequeña recepción con familiares y amigos cercanos.

