El cantante Leonard León no se quedó callado y le respondió fuerte y claro a Rafael Fernández, quien aseguró que no puede realizar sus planes de vivir en Estados Unidos con Karla Tarazona y sus hijos por los problemas legales que tiene la conductora con el cantante.

“Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León) no podemos hacer nada”, dijo el empresario a Infobae.

¿Qué dijo Leonard León sobre Rafael Fernández?

Como era de esperarse, el “Leoncito” de la cumbia se picó y no dudo en responderle. “No me digan que ya salió a hablar el muñeco ventrílocuo”, comentó Leonard León en un inicio.

Tras ser consultado por las declaraciones del esposo de su expareja y madre de sus dos pequeños Steffano y Alessandro, el interprete aseguro que no quería entrar en dimes y diretes con Fernández.

“Discúlpame, pero no hablaré del tema, no quiero darle pantalla a esa persona, no existe para mí”, sostuvo para El Popular.

