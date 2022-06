El co-conductor de “América Hoy” Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, conversó con un medio local y reveló porque prefiere quedarse callado cuando sus compañeros del magazine opinan sobre los picantes conflictos de la farándula.

En conversación con Infobae, el risueño bailarín marcó distancia de Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez pues aseguró que él prefiere no hablar mal de los demás pues esa no es su función en el matinal de América TV.

“Yo no soy opinólogo. Yo estoy ahí para llevar la diversión, para romper el hielo cuando es un momento tenso. Para eso estoy en el programa. No estoy ahí para opinar de las demás personas”, declaró Dávila en un inicio.

“Trato de ser la persona que soy dentro y fuera de cámaras. No opino de nadie ni a favor, ni en contra, prefiero guardármelo para mí”, agregó.

Por otro lado, Edson Dávila expresó su molestia porque hace unos días se tergiversaron sus declaraciones sobre la sentencia de John Kelvin.

“Nunca me molesto, pero esta vez sí. Me pongo del lado de la familia de John Kelvin también. Yo no soy yo ni Dios ni fiscal ni nada para decir si se lo merece o no lo merece. Yo no opino de esas cosas. Yo hablé de las dos partes, pero en ningún momento dije que celebro que se le haya encerrado 21 años”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO