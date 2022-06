Shakira y Gerard Piqué lanzarían en las próximas horas un comunicado donde se pronunciarían sobre su supuesta crisis matrimonial a raíz de una infidelidad del futbolista del FC Barcelona.

“Están pensado en lanzar un comunicado para dar explicaciones sobre la presunta deslealtad. No sabemos si estamos cerca de un desmentido o si anunciarán que se separan, pero están pasando el peor momento de su relación”, comentarios las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, quienes revelaron la exclusiva de la separación en su secuencia ‘Mamarazzis’.

En medio de este silencio de los artistas, es necesario conocer detalles de su relación, la cual comenzó en el año 2010 y de la cual tuvieron dos hijos, Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak.

¿Cómo iniciaron su romance Shakira y Piqué?

Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, donde la colombiana interpretó la canción oficial del torneo, el famoso Waka Waka. Con el tiempo, ambos consolidaron su amor y tuvieron dos hijos: Milan y Sasha.

Allí comenzaron su romance, el cual se consolidó en el 2011. Sin embargo, pese a estar juntos durante más de una década, la pareja nunca dio el siguiente pasó: el matrimonio.

¿Shakira y Piqué se casaron?

La cantante y el futbolista nunca se casaron y sus fanáticos se preguntan cuál fue el motivo por el que ni Shakira ni Piqué se animaron a contraer matrimonio.

La intérprete de “Ojos así” confesó que el matrimonio le “aterra” y que prefiere mantener la llama del amor haciendo creer a Piqué que “ella es una manzana prohibida”.

“El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su chica, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento”, dijo Shakira, previo al Super Bowl del 2020.

Estas declaraciones fueron confirmadas por el mismo español en entrevista al medio The Overlap.

“Sí, es su mentalidad, me gusta como estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Prensa española anuncia que Gerard Piqué fue infiel a Shakira.