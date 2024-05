Maria Grazia Gamarra se sinceró y contó por qué decidió no estar en la temporada 15 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en una entrevista en el podcast ‘El poder de una caricia’.

La recordada integrante de ‘América Kids’ explicó que quería dedicarse más a la crianza de su pequeña hija, por ello tomó la decisión de renunciar a la serie, pese a la gran popularidad de su personaje.

“Yo estaba pasando un momento difícil, justamente por esto, porque no estaba en mi casa, sentía que mi hija estaba sufriendo. Porque yo trabajaba me iba muy temprano y volvía tarde”, manifestó Maria Grazia.

“ Y volvía exhausta de un día intenso de trabajo y llegaba a mi casa a criar (…) “De mal humor, con rabia, con cansancio y claro, mis respuestas siempre eran hacia ellas como que: ‘Yaaa, pero es que estoy cansada’ ”, agregó.

Asimismo, la actriz cree que no es justo que sus hijas no puedan estar con su madre durante el día.

“ Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que sin querer los trate mal (…) sino que también soy un ser humano y estoy agotada (…) y como no estoy es peor, porque me exigen más ”, sostuvo.

