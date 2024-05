A través de sus redes sociales, Melissa Paredes le respondió a Magaly Medina, ya que en su programa se emitió una nota donde se afirmaba que ella estaría pidiendo canjes publicitarios para próxima boda junto a Anthony Aranda.

“No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, creo que a la señora yo sé que a no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues, no nos importa”, comenzó contando Melissa.

Luego continuó con: “así como no te interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y con la misma salimos”.

Melissa también desmintió el testimonio de una colaboradora de un local de eventos donde ella entró a pedir informes.

“Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje, mi amor muestra las pruebas (...) a la señora Magaly que haga mejor su trabajo, que mande a sus reporteros por último. Si no te interesa, no hables de mi boda, gracias no quiero que lo hagas”, contó.

Magaly llama a Gonzalo Núñez “malcriado” por despedir a Paco Bazán y Erick Delgado

En la última edición de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre el maltrato de Gonzalo Núñez pa Paco Bazán y Erick Delgado, tildándolo de “malcriado y faltoso”.

“Es conocido que Gonzalo Núñez, parece que, en esa época, cuando era comentarista deportivo en América TV, pues parecería que llegaría en aparente estado etílico, a veces no podía vocalizar. Creo que esa fue una de las razones por la que dejó de estar en América Televisión”, comentó Magaly Medina luego de ver las bochornosas imágenes de la pelea de Núñez.

Luego continuó con: “cómo le puede hablar al público de esa manera, como si estuviera en una cantina de mala muerte. Esas son cosas que no se deberían de tolerar”.