La periodista Juliana Oxenford se pronunció sobre la sentencia de 21 años de pena privativa de la libertad al cantante John Kelvin, quien fue hallado culpable por supuestamente golpear y violar a la madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

Durante su programa “Al estilo Juliana” de este miércoles 01 de junio, la presentadora celebró la pena que recibió el cumbiambero y aplaudió que las autoridades hayan actuado con celeridad en el juicio de la cubana.

“Acá no vamos a ponernos a cuestionar si ella lo perdona o no. Entendemos que hay una especie de codependencia emocional que no nos compete, pero sí a la justicia determinar hasta qué punto y cuánto tiempo tiene que estar este sujeto en la cárcel para pagar por los delitos cometidos”, manifestó durante su programa de ATV.

“Saludo y aplaudo la celeridad con la que la Fiscalía, el Ministerio Público, y el Poder Judicial atendieron este caso, la denuncia de Dalia Durán, y pusieron en buen resguardo a los hijos”, agregó.

En esa línea, Juliana Oxenford lamentó que solo atiendan casos de agresión contra las mujeres cuando estos se vuelven mediáticos como es el caso de Dalia Durán.

“Es triste que tenga que pasar todo este tipo de procesos de expedientes por programas de televisión o en denuncias de un programa de radio, prensa escrita, para que las autoridades digan: ‘Sí, hay que ponernos las pilas porque, si no, mi nombre como fiscal o jueza va a salir a la luz’ ¡Pónganse las pilas siempre, por Dios”, sentenció.

