Juliana Oxenford no se calló nada y le respondió con todo a Mario Hart, quien le envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter por un comentario político y diciéndole “bebita fiu fiu”.

Y es que al parecer, estas declaraciones no habrían sido del total agrado de la conductora, pues el exchico reality le recordó el día que ella dijo que marcharía en caso el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón se reuniesen, lo cual ocurrió este jueves.

“¿Y tú qué te metes? No entiendo. Ve a armar tus vasitos nomás. ¿Qué te metes conmigo? Aguanta. No sé ni para qué te respondo. Ni siquiera sabe lo que es la construcción política seguramente. No sabe lo que es una iniciativa legislativa. ¿Qué sabe de política este señor?”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la hija del actor Marcelo Oxenford no aguantó que el piloto de autos le pusiera un apodo, haciendo referencia a los chats de Martín Vizcarra con Zully Pinchi. “¿Bebita? ¿A mí me vas a decir ‘bebita fiu fiu’? ¿Qué te habrás creído oye?”, finalizó diciendo.

