Juliana Oxenford preocupó mucho a sus seguidores al utilizar sus redes sociales para denunciar que sospechosamente una fuerte cantidad de dinero ingresó a su cuenta bancaria persona. Y es que la periodista señaló que ya conoce de donde salió el monto y este sería un “tema resuelto”.

“Ingreso a mi cuenta de ahorros para hacer unos pagos de casa y veo que tengo un depósito interbancario de ayer que proviene de una cuenta que no conozco. No se puede ver más que un número del BBVA que extrañamente empieza y termina en puro 9. Llamo a mi sectorista, me dice que va a averiguar, que mañana me responde”, comenzó diciendo en último miércoles mediante su cuenta de Twitter.

En ese sentido, la conductora de ATV comentó que justo ese mismo día por la tarde, recibió un extraño mensaje por WhatsApp para ofrecerle una consultoría.

“Mientras tanto, yo me adelanto y les cuento por si alguien quiere pasarse de vivo y pretende andar sembrando periodistas (...) Qué raro, justo ayer me escriben al WhatsApp ofreciéndome una consultoría. Obviamente dije que no las hacía. Puede ser un error o casualidad, si . Lo cierto es que siempre hay que estar alertas. Hay demasiada mugre”, agregó.

“Tema resuelto sobre la transferencia que apareció ayer en mis movimientos. No puedo dar más detalles por un asunto de seguridad. Mi banco ya me informó sobre la cuenta desde donde salió el monto y - efectivamente- todo está en orden. Siempre es bueno adelantarse, uno nunca sabe”, finalizó.

