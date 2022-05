La modelo Korina Rivadeneira sorprendió a su esposo, Mario Hart, al revelar públicamente que deseaba tener tres hijos. En ese sentido, la venezolana pidió al piloto de autos que siga trabajando en sus empresas para tener otro bebé.

Durante el programa “En boca de todos”, Korina Rivadeneira descartó que todavía quieran tener siete hijos: “No, la verdad ya no, son tres ahora, faltaría uno, pero todavía no, Mario no quiere todavía”.

“Habíamos quedado en dos”, dijo Mario Hart muy sorprendido. Por su parte, Tula Rodríguez advirtió a Korina Rivadeneira sobre todos los gastos que un hijo requiere, como el colegio, las cuotas de ingreso y la universidad.

“Ya sé, ya estoy en eso, me está costando la vida, por eso dije por ahora solo dos, pero no me voy a cerrar a un tercero”, respondió Korina Rivadeneira. “Siga con sus empresas, amor, siga con sus empresas, necesitamos más para todas las inscripciones, así que vaya a trabajar”, le dijo la venezolana.

En declaraciones para América Espectáculos, Korina Rivadeneira también habló del regreso de Mario Hart a la música: “Ha estado teniendo shows todos los fines de semana y como le han salido bastantes shows, ha querido retomar con fuerza y está haciendo canciones. Le está yendo súper bien, yo estoy impresionada con que todo se haya vuelto a reactivar así”.

De otro lado, Korina Rivadeneira reveló que desea dar a luz de forma natural debido a que después debe grabar una película con Renzo Schuller: “Quisiera natural porque luego de eso tengo que entrar a trabajar en algo súper urgente y con la cesárea no voy a poder”.

“Esa película se va a grabar en noviembre y tengo que estar con buen cuerpo, o sea, tengo que estar súper recuperada por el personaje. Lindo, trabajar con Renzo es increíble”, acotó.

Fuente: América Televisión

