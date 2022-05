La actriz Korina Rivadeneira habló de su experiencia con la lactancia materna exclusiva y admitió que fue un “trauma” que le quedó tras convertirse en madre de Lara, por lo que teme pasar por la misma situación con su segundo hijo.

En diálogo con Verónica Linares en su programa de YouTube ‘La Linares’, la esposa de Mario Hart contó que sufrió mucho con la lactancia y, al verla mal, su pareja lloraba pues no sabía cómo ayudarla.

“La pasamos muy mal, muy mal, tú sabes cómo la pasé con la lactancia, la he pasado muy mal, los primeros meses la pasé terrible, pero así horrible, horrible, horrible, y me afectó bastante, pero él (Mario Hart) me comprendió mucho y eso está bueno porque no es que se desentendía, sino que estaba allí para mí todo el tiempo, estuvo como que sosteniéndome, dándome fuerzas, entendiéndome porque él hasta lloraba por mí, me veía así sufriendo y me decía ‘te juro que no puedo entender’, hizo todo lo posible por ayudarme”.

“Sufría horrible porque pasábamos los dos por cosas muy fuertes, pasábamos días sin dormir porque yo sufría, tenía principios de mastitis, me daba fiebre cada 5 segundos durante cuatro días, tenía los pezones rotos en carne viva; sí, sangre y a pedazos”, explicó la venezolana.

La actriz admitió que teme pasar por la misma situación, pero confía que no la pasará tan mal con su segundo hijo: “Duele, es parte de (...) ya creo que mis pezones están mucho más preparados”.

Asimismo, Korina Rivadeneira confesó que su hija solo la buscaba por la leche: “Yo sentía que ya no podía más, es muy fuerte, yo me sentía un objeto. Yo llegaba de trabajar a la casa y ella (Lara) se desesperaba de una forma (...) me quería romper el polo, me agarraba, me chupaba una teta, otra y después se iba como si yo no existiera, era solo una cosa para ella, era una teta andante”.

Pese al sufrimiento, Korina Rivadeneira aseguró que la lactancia es “una conexión hermosa que no tiene comparación”, pero que la dejó traumada.

“La lactancia sí fue algo terrorífico, para mí fue un trauma, yo estoy traumatizada. Y no quiero asustar a las mamás porque me critican mucho por eso ‘por qué las asustas’, no es que las asuste, es que es la realidad, a algunas mujeres les va bien, a algunas les va mal y yo soy de ese grupo”, confesó.

