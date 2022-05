La modelo Korina Rivadeneira reveló que está buscando una persona que la ayude con su hija Lara porque la actual nana de la niña les dirá adiós: “Estoy desesperada, me encuentro en una situación demasiado complicada porque la nanita de Lara se va en muy poco tiempo y necesito a una nana ya. He buscado en todas las agencias y las personas que me han enviado, no sé, no termino de hacer click, no me gustan, algunas no me parecen sinceras, algunas no tienen experiencia suficiente”. La esposa de Mario Hart, quien pronto dará a luz a su segundo hijo, pidió que le ayuden recomendando a personas con experiencia: “Estoy estresada, necesito una persona recomendada, 100% recomendada de alguien conocido (...) necesito a la persona ideal para que trabaje con Larita”. Fuente: Instagram @rivadeneirak