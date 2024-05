Durante una entrevista, Santi Lesmes aseguró que Arriba mi gente no compite con América Hoy, pues el contenido es totalmente distinto. El español también reveló que conversa a diario con Janet Barboza, pues ella le dio la oportunidad de incursionar en la TV.

“Dos años y parece que fuera antes de ayer que me llamó Latina y me ofreció el proyecto. Creo que cuando tienes la sensación que fue ayer, que ha pasado el tiempo tan rápido, es porque lo has disfrutado. Yo sin tener familia, ni padrino, ni nada aquí, ya llevo 9 años de manera ininterrumpida en televisión”, expresó Santi Lesmes para Trome.

Luego continuó con: “hace poco Latina me ofreció una ampliación de contrato y estamos muy contentos. De momento, vamos a continuar un par de años más”.

No compite con América Hoy

Durante la entrevista, el español recalcó que Arriba mi gente no compite con América Hoy, ya que ellos no hacen “chismes”, sino que su contenido es más familiar.

“Cuando tú compites con alguien, compites de Igual a igual. Nosotros somos un producto, como dos productos completamente distintos. Entonces, si te gusta el chisme no nos vas a ver y si no te gusta el chisme vienes con nosotros. Si los dos tuviéramos espectáculos sí podría decir que son mi competencia, pero al ser dos productos distintos el público es completamente distinto”, contó.

Santi Lesmes también recordó que, gracias a Janet Barboza y a Tulio Arévalo, pudo incursionar en la TV y estar liderando uno de los programas más visto de Latina TV.

“Converso mucho con Janet Barboza. De hecho, llego por primera vez a la televisión gracias a Tulio Arévalo y a Janet Barboza que son mis mentores, los que me sacaron a la televisión y yo siempre por eso estaré agradecido. Con Janet hablo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días porque somos amigos”, finalizó.





Janet Barboza sobre el posible romance de reportera con Julián Zucchi: “A mí parecer la ‘Mezquina’, ya lo sabía”

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Julián Zucchi mientras protagonizaba un apasionado beso con una desconocida joven en los exteriores de una discoteca el pasado fin de semana.

Según se especula, la mujer sería reportera de espectáculos, sin embargo, Ric La Torre, comentó en su cuenta de TikTok que se trataría de Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV: La Firme’.

Esta noticia fue la más comentada en distintos portales de espectáculos y también en las redes sociales, pero, el único que no tocó el ampay, fue el programa de Magaly Medina. Por ese motivo, Janet Barboza opinó al respecto.

“A mí parecer la ‘Mezquina’, ya lo sabía. Cuando se trata de su programa, es más que evidente que va a tratar de tapar lo más que pueda (...) así como ella expone a todos los infieles del Perú, raja de todos los infieles del Perú, pero, digamos que en casa propia no se mira la paja que tienen”, contó Janet Barboza para Diario Correo.

Luego continuó con: “cuando se trata de comentar y rajar del elenco de otros programas, todos son alcahuetas, o son otro, acá ella que no está tocando el tema, pues estaría alcahuetiando”.

Hay que recalcar que aún no se sabe la identidad de la reportera que estaría saliendo con Julián Zucchi.