En más de una oportunidad Paco Bazán expresó públicamente que intenta recuperar a la familia que formó con su esposa Janice, tras revelar que actualmente se encuentra separado de la madre de sus dos hijos.

Durante una pasada edición del programa ‘Erick y Gonzalo’ en YouTube, el exarquero de Universitario dio detalles del fin de la relación con Janice y cómo eso lo llevó a ‘tocar fondo’.

¿Quién es Janice, la esposa de Paco Bazán?

El presentador de televisión Paco Bazán dijo en más de una oportunidad que el único amor de su vida es y será, la madre de sus dos hijos, Janice. Aunque no se tiene mucho información sobre ella, el exfutbolista reveló que es su novia de la juventud.

Paco Bazán también contó que la primera vez que vio a Janice fue cuando el jugaba en el club Juan Aurich en 1999. La relación habría avanzado muy bien, pues en el 2005 decidieron casarse, incluso existe una fotografía de la boda muestra a la pareja posar al lado del popular entrenador César Uribe.

Pabo Bazán y su esposa Janice en su boda en 2005.

Paco Bazán ofreció su castidad a Dios

El popular exfutbolista confesó que tras su separación de Janice se sintió “destrozado”, pues había perdido al amor de su vida. Sin embargo, su renovada fe lo salvó en el peor momento.

“Yo he sido salvado por Jesús, a mí me encontró una madrugada en donde yo estaba destrozado. Si me das una pistola yo me disparaba, tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todo sentido. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud que luego fue mi esposa, que me regaló dos hijos maravillosos.

Sin embargo, su renovada fe lo salvó en el peor momento. “No había nada que me haga feliz, ahora no está mi esposa, están mis hijos por partes y yo soy feliz porque está la persona que nunca permití que esté, siempre estuvo cuidando de mí, salvándome, solo que yo no le abrí la puerta”, acotó.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, expresó.





