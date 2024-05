Pamela Franco fue consultada sobre la ausencia del saludo público por el Día de la Madre por parte de su expareja Christian Domínguez. Como se recuerda, ambos finalizaron su relación luego del ampay del cantante en el ‘auto rana’ con Mary Moncada.

La artista afirma que no espera nada de su expareja, ni de nadie, pues gracias a las enseñanzas de su madre, sabe que no debe mirar para atrás.

“ Hace bastante tiempo que yo no espero nada de personas que, emocionalmente, no pertenecen a mi vida. Me basta con las personas que sí lo están, tenerlos es más que suficiente. Yo vivo mi realidad, gracias a mi madre que me dice que no hay que mirar a los costados y menos hacía atrás ”, sostuvo.

Sobre una posible reconciliación con el padre de su hija, la cumbiambera asegura que solo intentan llevar una cordial relación como padres.

Asimismo, le preguntaron sobre la cercanía de Karla Tarazona y Christian Domínguez, pues muchos consideran que están juntos de nuevo.

“ Ya son dos personas mayores, grandes, me imagino que han pensado bien y si se aman y son felices, bien, yo ahí sobro (¿Tienen tu bendición?) Yo no tengo que bendecir a nadie, no te pases ”, expresó.

