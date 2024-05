Nicola Porcella retornó al Perú y decidió celebrarlo con una fiesta en su departamento en compañía de algunos de sus amigos de la farándula local.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron que a la reunión del modelo llegó Flavia Laos y su hermana Kiara Laos. Sin embargo, debido a las quejas de los vecinos, el serenazgo del distrito llegó al domicilio de Porcella.

Además, en el clip se visualiza al actor en la terraza, bailando con una misteriosa joven y luego de unos minutos, Porcella la besa.

Según Rodrigo González, la joven se trataría de una maquilladora profesional identificada como Raisa Ríos.

Por otro lado, Nicola Porcella asegura que no existe ningún romance con Flavia Laos ni con otra mujer, pues está enfocado en sus proyectos.

“Flavia es una chica súper linda, siempre ha sido mi amiga, es una gran mujer y es talentosísima, siempre se lo he dicho. Canta, actúa, baila, hace todo. La felicito, sé que le está yendo muy bien”, sostuvo para el programa conducido por ‘Peluchín’.

Asimismo, fue consultado por el beso que le dio a Raisa Ríos pero afirma que son solo amigos y solo la estaba molestando.

“ No, no, no. Siempre nos molestamos, de eso no va a pasar, ella es amiga mía y la verdad que la quiero muchísimo. Siempre la molesto y le digo que se muere por mí, somos muy amigos. Ya estoy viejo, no aguanto ese ritmo ”, añadió.

